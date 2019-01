Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europas Aktienmärkte haben die Kursverluste der Vormonate im Dezember ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 5,4 Prozent verloren, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe einen Wertverlust von 5,5 Prozent verbucht. Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft hätten auf die Stimmung gedrückt. Auslöser hierfür seien vor allem schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland, den USA und China gewesen. Außerdem habe die US-Zinsstrukturkurve belastet, die im Laufzeitenbereich zwei bis fünf Jahre in der ersten Dezemberwoche invertiert habe. In der Vergangenheit sei auf ein derart untypisches Zinsbild meist eine Rezession gefolgt. ...

