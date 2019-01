Biofrontera hat in dieser Woche vorläufige Umsatzzahlen sowie eine aktualisierte Prognose für das Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2018 bekannt gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, betrug der vorläufige, ungeprüfte Umsatz der Biofrontera-Gruppe für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 zwischen 21,0 und 21,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Umsatzwachstum von circa 76 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei die reinen Produktumsätze um circa 98 Prozent anstiegen. Der vorläufige Umsatz aus Produktverkäufen in den USA werde voraussichtlich bei rund 14,9 Millionen Euro liegen, verglichen mit 6,3 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2017, so Biofrontera. In Europa wird der Umsatz aus Produktverkäufen bei circa 6,0 Millionen Euro liegen, verglichen mit 4,3 Millionen Euro im Gesamtjahr 2017. Damit beträgt das Umsatzwachstum insgesamt 76 Prozent, bei den reinen Produktumsätzen hat zum zweiten Mal in Folge eine Verdoppelung stattgefunden (plus 98 Prozent), in USA konnte sogar ein Wachstum von 136 Prozent erzielt werden

