Das Bundesfinanzministerium (BMF) tauscht sich als Großaktionär mit führenden Vertretern der Commerzbank aus. "In dem Zusammenhang finden naturgemäß auf verschiedenen Ebenen Gespräche in unterschiedlichen Formen zwischen dem BMF und der Commerzbank statt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...