Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Osram nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Lichttechnik-Spezialisten seien klar unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies dürfte - in Verbindung mit der kurzfristig geringen Berechenbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung - die Aktie belasten./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 08:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-01-24/10:48

ISIN: DE000LED4000