Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich der Drohung von Konzerncherf Tom Enders gegen Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dass der Luftfahrt- und Rüstungskonzern im Falle eines ungeregelten Brexit mit der Schließung britischer Fabriken gedroht habe, sei verständlich, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Allerdings halte er einen kompletten Umbruch des derzeitigen Produktionssystems für zu risikoreich für Airbus. Bei der Produktion neuer Modelle könnten die Briten aber künftig leer ausgehen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 02:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 02:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-24/10:52

ISIN: NL0000235190