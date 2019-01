Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 101 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das schwache vierte Quartal und der Ausblick des Konsumgüterkonzerns hätten viele seiner Bedenken bestätigt, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplanten Investitionsmaßnahmen seien fade und kämen zu spät. Die frühere Zuverlässigkeit der Unternehmensergebnisse sei nicht mehr gegeben, auch wenn die Aktie günstig sei./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-01-24/11:01

ISIN: DE0006048432