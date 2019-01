Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert. Wie das Forschungsinstitut Markit am Donnerstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Januar auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, fiel im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 50,7 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2013. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg auf 51,4 Punkte gerechnet.

Der Euro wurde durch die Daten belastet. Er fiel auf ein Tagestief von 1,1340 US-Dollar. In den von Markit befragten Sektoren trübten sich die Indikatoren jeweils ein. In der Industrie fiel die Kennzahl auf den tiefsten Stand seit gut vier Jahren, im Dienstleistungssektor sank der Indikator auf den niedrigsten Wert seit knapp fünfeinhalb Jahren.

In den beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich entwickelten sich die Kennzahlen gegensätzlich. In Deutschland enttäuschte der Industrieindikator, der knapp unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten fiel. Die Stimmung unter den Dienstleistern hellte sich dagegen auf. In Frankreich rutschte der Dienstleistungssektor weiter in den Rezessionsbereich - laut Markit eine Folge der Gelbwesten-Proteste, unter denen besonders der Einzelhandel zu leiden hat. Der französische Industrieindikator stieg jedoch leicht.

"Die Eurozone verzeichnete im Januar annähernde Stagnation", kommentierte Markit die Zahlen. Markit-Chefökonom Chris Williamson rechnet derzeit für das erste Quartal mit einem Wirtschaftswachstum von lediglich 0,1 Prozent zum Vorquartal. Er sprach von einem Abschwung auf breiter Basis, ausgelöst durch die Krise des Automobilsektors, Sorgen wegen des Brexit, Handelsstreitigkeiten und die Proteste in Frankreich.

^Region/Index Januar Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 50,7 51,4 51,1

Verarb. Gew. 50,5 51,4 51,4

Dienste 50,8 51,5 51,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 49,9 51,5 51,5

Dienste 53,1 52,1 51,8

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 50,0 49,7

Dienste 47,5 50,5 49,0°

(in Punkten)

