RWE-Calls mit 68%-Chance bei Kursanstieg auf 22 EUR

Mit einem Kursanstieg von mehr als 2 Prozent zählte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) im frühen Handel des 24.1.19 zu den stärksten im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) gelisteten Werten. Die von der Kohlekommission in Aussicht gestellte staatliche Entschädigung für die negativen finanziellen Konsequenzen des Kohleausstiegs hatte die RWE-Aktie bereits in den vergangenen Tagen stark beflügelt. Erfüllen sich die in den neuesten Analystenkommentaren veröffentlichten Expertenprognosen, in denen die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 24,60 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich der Kursanstieg der Aktie noch fortsetzen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die RWE-Aktie im nächsten Monat auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest auf 22 Euro steigern wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukten interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 21 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 21 Euro, Bewertungstag 12.3.19, BV 1, ISIN: DE000PZ5SXE6, wurde beim Aktienkurs von 21,11 Euro mit 0,96 - 0,98 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 22 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,19 Euro (+21 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20 Euro, BV 1, ISIN: DE000ST8NQ12, wurde beim Aktienkurs von 21,11 Euro mit 1,17 - 1,19 Euro taxiert.

Steigt die RWE-Aktie auf 22 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,00 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 19,40 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 18,1568 Euro, KO-Marke bei 19,40 Euro, BV 1, ISIN: DE000GA0YMH1, wurde beim Aktienkurs von 21,11 Euro mit 2,96 - 2,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 22 Euro wird der innere Wert des Mini Short-Zertifikates auf 3,84 Euro (+29 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de