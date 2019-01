Was haben Wirecard und Christiano Ronaldo gemein? Neben ein bisschen Größenwahn, sagen wir mal salopp. Nun, sie waren im Favoritendepot bei uns als spekulative Instrumente. Das Tradingdepot wiederum liegt nunmehr 2019 mit plus 18% mal so richtig schick vorne. Der Short-Schein auf Juve hatte mehr als 100 Prozent abgeworfen - nun gibt es frische Trades ...

Den vollständigen Artikel lesen ...