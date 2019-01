Vergangenen Freitag ging es deutlich bergauf für den deutschen Leitindex. Er stieg an einem Tag um über 280 Punkte an. Seit dieser Woche hat der Index aber offenbar wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Zumindest fuhr er an den letzten drei Handelstagen ein Minus ein. Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.