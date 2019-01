Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW vor der Berichtssaison im Autosektor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 dürften insgesamt schwach ausfallen, was aber nicht mehr überraschen sollte, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Ausblicken rechnet der Experte mit vorsichtigen Tönen. BMW sei nicht nur der Gefahr eines harten Brexits ausgesetzt, sondern stehe auch einem Risiko von US-Zöllen gegenüber./hosmra/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-01-24/11:50

ISIN: DE0005190003