Berlin (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100012828 -



- Dr. Christian Ohswald, Leiter des Wealth Managements der

Deutschen Bank Österreich, wechselt zur Quirin Privatbank

- Ohswald übernimmt die Leitung des Privatkundengeschäfts und wird

das Wachstum der unabhängig beratenden Bank noch weiter

vorantreiben



Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat die Quirin Privatbank

(www.quirinprivatbank.de) die Position des Leiters

Privatkundengeschäft neu besetzt. Ab Anfang März 2019 verantwortet

Dr. Christian Ohswald den Bereich. Ohswald, der zuletzt als

Vorstandsvorsitzender und Leiter Wealth Management für die Deutsche

Bank Österreich tätig war, zeichnet zukünftig für das

Privatkundengeschäft der unabhängig beratenden Bank verantwortlich -

der Schwerpunkt soll dabei auf dem weiteren Wachstum liegen. Er

berichtet an den Vorstandsvorsitzenden, Karl Matthäus Schmidt.



"Andere bauen ab, wir stellen ein - und zwar Top-Leute aus großen

Häusern. Mit Dr. Christian Ohswald haben wir für unser

Kerngeschäftsfeld nicht nur einen ausgewiesenen Experten in der

Betreuung vermögender Privatkunden gewinnen können, der über einen

enormen Erfahrungsschatz verfügt, sondern zudem auch eine

Führungskraft, die menschlich hervorragend zu uns passt", kommentiert

Karl Matthäus Schmidt, Vorstand und Gründer der Quirin Privatbank,

die Neubesetzung. "Im Beratungsgespräch steht bei uns der Mensch im

Vordergrund - deshalb muss diese Komponente auch bei der Einstellung

neuer Mitarbeiter eine zentrale Rolle spielen."



Ohswald begründet die Entscheidung für die Quirin Privatbank wie

folgt: "Ich war immer schon jemand, der sich sehr kritisch mit der

eigenen Branche auseinandergesetzt hat. Dabei stand die Frage, wie

Banken ihren Kunden einen echten Mehrwert liefern können, für mich

immer im Vordergrund", so Ohswald. "Die Quirin Privatbank liefert

hier mit intelligenten Konzepten die passende Antwort. Deshalb freue

ich mich sehr darauf, dem Privatkundengeschäft der Quirin Privatbank

neue Wachstumsimpulse zu verleihen und die Marktposition der Bank

damit noch stärker auszubauen."



Der bisherige Leiter des Privatkundengeschäfts, Erwin Bengler,

gibt die Position planmäßig auf eigenen Wunsch hin ab. Bengler ist

seit 2009 für die Quirin Privatbank tätig, seit 2014 als

Privatkundenleiter. Karl Matthäus Schmidt: "Erwin Bengler hat in den

vergangenen Jahren ganz entscheidend zum Wachstum der Bank

beigetragen - hierfür danke ich ihm im Namen des Vorstandes sehr."



Neben der persönlichen Vermögensberatung an den bundesweit 15

Standorten der Quirin Privatbank bietet das Unternehmen bereits seit

2013 auch eine digitale Geldanlage an, quirion (www.quirion.de). Zum

1. Juli 2018 wurde das Unternehmen als quirion AG rechtlich

verselbstständigt. Die quirion AG ist eine 100%ige Tochter der Quirin

Privatbank AG.



Über die Quirin Privatbank AG:



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet

sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr

Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen

Provisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegen

Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der

Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die

Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf

Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin

Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in

Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,5 Milliarden Euro an

Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank

Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das

auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und

versteckten Provisionen beruht.





Originaltext: Quirin Privatbank AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100012828

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100012828.rss2

ISIN: DE0005202303



Kontakt:

Janine Pentzold

Unternehmenskommunikation

T +49 (0)30 890 21-336

janine.pentzold@quirinprivatbank.de