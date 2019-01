FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz weitet ihre Präsenz in Asien mit einem Joint Venture in Vietnam aus. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, gründet er ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem IT- und Technologiedienstleister FPT Group mit Sitz in Hanoi. Als strategischer Technologiepartner soll FPT die Allianz dabei unterstützen, im schnell wachsenden vietnamesischen Markt digitale Versicherungsprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln.

Die Absichtserklärung sei am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos unterzeichnet worden. Anwesend waren nach Konzernangaben Allianz-Vorstandsmitglied Sergio Balbinot, FPT-Gründer und -Chairman Truong Gia Binh sowie der vietnamesische Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc.

January 24, 2019 05:27 ET (10:27 GMT)

