Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Direktversicherer richtet sich strategisch neu aus und investiert in den Ausbau des Geschäftes



- Stärkung des Online-Geschäftes - Start eines im Direktmarkt einzigartigen Service-Angebotes - Einstieg in das Geschäftsfeld Krankenversicherung



DA Direkt richtet sich strategisch neu aus und konzentriert sich konsequent auf die Stärkung des Markenprofils und der Kundenbeziehung. Ziel ist es smarte, persönliche und innovative Services mit einer breiteren Produktpalette für den Kunden von heute und morgen anzubieten - jederzeit und überall. Damit soll die Position der neuen DA Direkt im Wachstumsmarkt Direktversicherung ausgebaut werden.



"Wir werden die Marke DA Direkt stärken und umfassend in den Umbau sowie die Erweiterung des Geschäftes investieren", so Peter Stockhorst, seit 1. August 2018 Vorstandsvorsitzender der DA Direkt. "Daher werden wir insbesondere das Online-Geschäft ausbauen und zugleich neue Geschäftsfelder aufbauen", so Stockhorst weiter.



Erheblicher Ausbau der Online-Fähigkeiten



In einem ersten Schritt wird die neue DA Direkt das bestehende Online-Team erheblich ausbauen, um die digitalen Fähigkeiten der Gesellschaft als Basis für das Geschäft zu stärken. Noch in diesem Jahr werden die Online-Services mit einem neuen Kundenportal erweitert. Dazu erhält der Kunde smarte Services, mit denen er einfach und bequem seine Versicherungsgeschäfte erledigen kann. Ergänzend erhält er eine persönliche Unterstützung - zukünftig sogar rund um die Uhr.



Neu im Direktversicherungsmarkt: Ein fester persönlicher Berater



DA Direkt wird künftig die Vorteile eines Direktversicherers mit den Annehmlichkeiten eines persönlichen Beraters für den Kunden kombinieren. "Die telefonische Beratung ist im Direktgeschäft auch zukünftig von großer Bedeutung. Wir schaffen nun ein im Direktmarkt einzigartiges Angebot: Den eigenen persönlichen Berater am Telefon", verspricht Stockhorst. Der Kunde erhält auf Wunsch seinen festen telefonischen Berater, den er frei wählen kann. Eine Online-Terminvereinbarung rundet diesen innovativen Service für den Kunden ab. Um das umzusetzen, werden in einem ersten Schritt die bestehenden 34 Geschäftsstellen in Deutschland in ein neuartiges Service-Netzwerk transformiert. Die Kundenbetreuung erfolgt dann künftig durch den ausgewählten Berater am Telefon.



Einstieg in die Krankenversicherung schon in 2019



Neben den Verbesserungen im Kundenservice wird die neue DA Direkt auch ihre Geschäftsfelder ausbauen und ihren Kunden noch umfassendere Lösungen als bisher bieten. Damit nutzt sie weitere Wachstumsmöglichkeiten über das bestehende Geschäft hinaus. "Noch in diesem Jahr werden wir in einer ersten Stufe in den wachsenden Direktmarkt der Krankenzusatzversicherungen einsteigen", kündigt Peter Stockhorst an. Die Vorbereitungen einschließlich der Beantragung der Zulassung für DA Direkt bei der BAFin starten in den nächsten Tagen. Bis zum Jahresende sollen die ersten Produkte, bei denen DA Direkt auch der Risikoträger ist, an den Start gehen.



"Wir sehen großes Potenzial für eine neue DA Direkt als eigenständiger Direktversicherer innerhalb der Zurich Gruppe Deutschland und haben die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt", so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.



Peter Stockhorst ergänzt: "Mit der Neupositionierung von DA Direkt und durch die konsequente Ausrichtung auf sich veränderndes Kundenverhalten werden wir die neue DA Direkt wieder auf Wachstumskurs bringen und in den nächsten Jahren einen signifikanten Wachstumsbeitrag für die Zurich Gruppe Deutschland leisten."



Die DA Direkt Versicherung



DA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe in Deutschland mit Beitragseinnahmen (2017) von 303,7 Millionen Euro und rund 1,5 Millionen Versicherungsverträgen. Seit 40 Jahren nah dran. Heute ist DA Direkt einer der führenden Kfz-Direktversicherer in Deutschland und Teil der weltweit erfolgreichen Zurich Insurance Group. Fundiertes Versicherungswissen wird hier mit innovativem Vordenken der internationalen Unternehmensgruppe kombiniert - eine Garantie für moderne Versicherungsleistungen. Weitere Informationen: www.da-direkt.de



OTS: DA Direkt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17575 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17575.rss2



Pressekontakt: Bernd O. Engelien Poppelsdorfer Allee 25-33 | 53115 Bonn Tel.: +49 (0)228 268 2725 | Fax: +49 (0)228 268 2809 E-Mail: presse@da-direkt.de www.da-direkt.de/presse