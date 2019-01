EC21 vermeidet unnötige Upgrades, verbessert die Plattformstabilität und setzt mehr interne Ressourcen für strategische Arbeiten innerhalb des Unternehmens frei

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -Dienstleistungen und führender Support-Drittanbieter für Oracle und SAP Softwareprodukte, gab heute bekannt, dass EC21, ein führendes Marketing- und Beratungsunternehmen für Exporthändler, den Support seiner Oracle Database-Software an Rimini Street übergeben hat. Mit dem Wechsel zu Rimini Street kann EC21 nun die Gesamtverwaltungskosten seiner Oracle Database um etwa 75 Prozent deutlich reduzieren. Auch verbesserte das Unternehmen damit die Produktivität seiner IT-Abteilung, da die Ressourcen unternehmensweit mehr strategischen Projekten zugewiesen werden können. Seit der Beauftragung von Rimini Street ist für EC21 auch die Weiterführung seiner robusten, stabilen Datenbankplattform über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahre hinweg möglich. Somit lassen sich unnötige Upgrades vermeiden, die ansonsten nur für den vollständigen Support durch den Anbieter erforderlich wären.

Auftrag für niedrigere Support-Kosten und maximale Systemausnutzung

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen EC21 bietet professionelle Beratungsdienste für den Handel an und knüpft Kontakte von Käufern aus beinahe 30 Ländern mit lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihre Artikel und Dienstleistungen exportieren möchten. Im Laufe der Geschäftstätigkeit von inzwischen 18 Jahren hat EC21 eine sehr große Datenbank mit mehr als 2,3 Millionen Kundenkontakten, 7 Millionen Produkten und 2,5 Millionen internationalen Käufern aufgebaut. Das Unternehmen verwendet seit seiner Gründung Oracle Database, um seine unternehmenskritischen Daten zu speichern und zu verwalten. Jedoch begann es in letzter Zeit, Wege zur Verringerung der immensen jährlichen Pflege- und Support-Kosten zu suchen. Das Unternehmen erwartete von Rimini Street auch eine optimierte Verwendung seines Systems, um sicherzustellen, dass dessen Leistung voll ausgenützt werden kann. EC21 zog eine Migration zu einem anderen Datenbankanbieter in Betracht, doch stellte sich dieses Vorhaben hinsichtlich der Migrationskosten und der unterbrochenen Geschäftsabläufe als umfangreicher heraus als angenommen. Daher prüfte das Unternehmen Support-Angebote von Dritten und entschied sich letztlich für Rimini Street. Mit diesem Vorgehen erhielt das Unternehmen in zweierlei Hinsicht das Beste: Die Fähigkeit, seine robuste, stabile Datenbank-Software zu erhalten und gleichzeitig die Kosten für die Systempflege drastisch zu reduzieren.

"Wir verwenden Oracle Database als unser zentrales System für die Verwaltung unternehmenskritischer Daten. Die Kosten für die Instandhaltung dieser Plattform mit Oracle waren jedoch ziemlich hoch. Im Vergleich zu unseren Ausgaben war der erhaltene Service sehr begrenzt, dies bei extrem niedrigem ROI. Es schien seitens des Anbieters nur wenige Möglichkeiten zu geben", sagte Hak-joon Lee, Senior Research Associate, New Commerce Team, New Business Division bei EC21. "Somit haben wir uns für den umfassenden Support von Rimini Street für unser bestehendes Software-Release entschieden, um für mindestens 15 Jahre unnötige Upgrades zu vermeiden. Rimini Street bietet uns hohen Wert und eine herausragenden Lösung, auf die wir uns verlassen können."

Einmalige Datenbankpflege und erstklassiger Support-Spezialist

Wie bei allen Rimini Street Kunden wurde ein leitender Support-Spezialist (Prima Support Engineering, SPE) mit durchschnittlich mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in der Instandhaltung der Oracle Database-Plattform EC21 zugeteilt. Folglich erhält das Unternehmen im Vergleich zum Anbieter, der telefonisch über ein Call Center berät, einen reaktionsschnellen Support viel höherer Qualität. Die PSEs von Rimini Street und das Technikerteam dahinter bieten Unterstützung bei allen Problemen, darunter Support für sämtliche unternehmensspezifischen Anpassungen, und gewährleisten eine Dienstleistungsvereinbarung, wonach auf sämtliche kritischen Probleme P1 innerhalb von 15 Minuten reagiert wird.

"Obwohl unsere Ausgaben für den IT-Support einen hohen Anteil des Gesamthaushalts ausmachten, wagten wir uns nur langsam an den Wechsel zu einem anderen Support-Anbieter, da wir uns Sorgen um die Systemstabilität und eine mögliche Unterbrechung des Geschäftsbetriebs machten", fuhr Lee fort. "Da jedoch zahlreiche Betriebe weltweit bereits die Unterstützung und das bewährte Support-Modell von Rimini Street in Anspruch nehmen und unser PSE direkt auf unsere Fragen reagiert, bot sich dies als vorteilhafte Lösung für unser Unternehmen. Der Wechsel zu Rimini Street verringerte den Arbeitsstress deutlich. Ich möchte sagen, dass wir im Bereich Unternehmenssupport mit dem besten Drittanbieter der Welt zusammenarbeiten."

"EC21 hat entdeckt, was alle Rimini Street Kunden erfahren Support auf höchster Ebene, ganz anders als ihn die ursprünglichen Softwareanbieter boten, sowie ein bewährtes Mittel, um beträchtliche Finanzmittel für Investitionen in andere Unternehmensbereiche freizusetzen", sagte Kevin Kim, Country Manager Korea bei Rimini Street. "Zudem können CIOs durch den Wechsel zu Rimini Street die Kontrolle über ihren ERP-Fahrplan zurück erhalten und sich wieder um eine unternehmensbestimmte Planung ihrer IT kümmern, die enger auf die geschäftlichen Gesamtziele abgestimmt ist."

