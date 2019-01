Was passiert ist Der Kaffeegigant Starbucks (WKN:884437) hatte ein großartiges Jahr 2018, da die Aktie im Laufe des Jahres um 12,1 % stieg, laut S&P Global Market Intelligence. Während ein Plus von 12 % auf den ersten Blick vielleicht nicht beeindruckend erscheint, hat diese Rendite den Rückgang des S&P 500 von 6 % im vergangenen Jahr geschlagen. Der Kurszuwachs kam am Ende des Jahres, als die Anleger das zweistellige Umsatzwachstum und die starke Dynamik der Umsätze im vierten Quartal des Geschäftsjahres ...

