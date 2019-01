Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Norwegen entwickelt sich mit Wachstumsraten jenseits der Zwei-Prozent-Marke sehr erfreulich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Arbeitslosigkeit sei zwar in den letzten Monaten - zuletzt auf 4,00% - leicht gestiegen, dennoch sei der Arbeitsmarkt in Norwegen nahe einer Vollbeschäftigung. Die Inflation sei im Dezember auf 3,50% geklettert. Alles Vorzeichen, die für eine Erhöhung der Leitzinsen sprechen würden. Am 22.03. finde die nächste Zinssitzung statt. Eine Erhöhung dürfe aber nicht als fix betrachtet werden. Erst kürzlich hätten Vertreter der Norges Bank (Notenbank Norwegen) auf die möglichen negativen Folgen eines BREXITs auf Norwegens Wirtschaft betont. Es sei gut möglich, dass die Norges Bank bei der anstehenden Sitzung Vorsicht walten lasse und den Leitzins unverändert belasse. Auf Sicht der nächsten Wochen erwarten wir wieder Kurse um 9,8000, so die Oberbank. (24.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...