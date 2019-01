BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Treffen mit führenden Vertretern der Commerzbank und des Finanzinvestors Cerberus geführt, des zweitgrößten Aktionärs der Bank. "Der Bund ist Minderheitsaktionär bei der Commerzbank AG", betonte eine Sprecherin des Ministeriums. "In dem Zusammenhang finden naturgemäß auf verschiedenen Ebenen Gespräche in unterschiedlichen Formen (elektronisch, telefonisch und schriftlich) zwischen dem BMF und der Commerzbank statt."

Seit der Regierungsbildung fanden laut einem Schreiben aus dem Finanzministerium insgesamt acht Treffen von Vertretern der Leitungsebene des Ministeriums mit der Commerzbank oder mit Cerberus statt - jeweils vier mit beiden Unternehmen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) selbst nahm an zwei Treffen mit Commerzbank-Vertretern teil, geht aus dem Antwortschreiben von Finanz-Staatssekretärin Bettina Hagedorn an den Grünen-Abgeordneten Gerhard Zickenheiner hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Die restlichen Treffen führte Staatssekretär Jörg Kukies, darunter solche mit Cerberus im August, September und Oktober 2018 sowie erst jüngst am 8. Januar 2019. An diesem Treffen nahmen laut dem Schreiben die beiden Vorstandschefs von Cerberus, Stephen Feinberg und Frank Bruno, teil. Die Ministeriumssprecherin wollte jedoch Berichte nicht kommentieren, nach denen mit den Treffen die Spekulationen um eine von der Politik vorangetriebene Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank neue Nahrung erhielten. "Zu einzelnen Gesprächen äußern wir uns grundsätzlich nicht", hob sie hervor.

Scholz und seine Staatssekretäre pflegten "im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere auch auf dem Gebiet der Finanzmarktpolitik". Zickenheiner hatte sich danach erkundigt, welche direkten Kontakte es seit der Regierungsbildung zwischen der Leitungsebene des Ministeriums und der Commerzbank sowie Cerberus gab. Der Bund ist mit 15,6 Prozent größter Einzelaktionär des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts und Cerberus mit über 5 Prozent dessen zweitgrößter Aktionär.

January 24, 2019

