Bad Homburg



Die schmerzhafte Reifeprüfung eines Start-Ups, Äpfel als Designer-Ware, die abgründige Welt der Influencer und das System hinter der Milch waren die Sieger-Themen des Herbert Quandt Medien-Preises 2018.



Nun ist die neue Runde eröffnet. Bewerben Sie jetzt sich für den Herbert Quandt Medien-Preis 2019! Welche wirtschaftlichen Themen haben Sie und Ihre Redaktion im vergangenen Jahr besonders bewegt? Welche herausragenden Beiträge sind dabei entstanden?



Ob spannende Reportage, informative Dokumentation oder innovatives Digitalformat - alle journalistischen Gattungen und Genres können eingereicht werden. Neben der Themenwahl bewertet die Jury die sorgfältige Recherche und kompetente Interpretation von Fakten. Auch Sprache, Stil und Allgemeinverständlichkeit gehen in das Urteil ein. Der Preis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Die eingereichten Beiträge müssen zwischen dem 16. Februar 2018 und dem 15. Februar 2019 erschienen sein.



Einsendeschluss ist der 15. Februar 2019!



Über Ihre Einreichung würden wir uns freuen. Weitere Informationen zum Herbert Quandt Medien-Preis sowie zu früheren Jahrgängen finden Sie hier: https://www.johanna-quandt-stiftung.de/medien-preis/2018/



Die Johanna-Quandt-Stiftung fördert den Dialog zwischen Medien und Wirtschaft. Sie qualifiziert und prämiert Journalistinnen und Journalisten, die sich mit der Wirkung und Bedeutung von Unternehmertum und Wirtschaft auseinandersetzen. Seit 1986 verleiht die Johanna-Quandt-Stiftung in Erinnerung an den Unternehmer Dr. h.c. Herbert Quandt jährlich den Herbert Quandt Medien-Preis für herausragenden Wirtschaftsjournalismus.



