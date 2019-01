REDMOND (Dow Jones)--Die chinesische Regierung hat die Microsoft-Suchmaschine Bing blockiert. Bing sei derzeit in China nicht verfügbar, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Man denke nun darüber nach, welche Schritte man unternehmen werde.

Zuvor hatte die Financial Times am Mittwochabend unter Berufung auf informierte Personen von der Entscheidung der Regierung berichtet. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit dem ungelösten Handelsstreit zwischen China und den USA und der Inhaftierung der Huawei-Finanzchefin, die auf Betreiben der USA in Kanada festgenommen worden war.

China zensiert das Internet sehr stark. Facebook und Twitter sind dort nicht zugänglich. Mit Bing wurde nun auch die letzte ausländische Suchmaschine in China abgeschaltet. Google war schon 2010 blockiert worden. Seither dominiert die chinesische Suchmaschine Baidu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.