FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rheinmetall-Autozulieferer-Tochter hat einen Auftrag eines europäischen Lkw-Herstellers erhalten. Geliefert werde ein Nachfolgeprojekt für bereits bestehende Lieferungen von Stahlkolbenassemblies und Zylinderlaufbuchsen, teilte die Rheinmetall AG mit. Das Volumen des Auftrags summiere sich über die Lebenszeit des Bauteils auf 290 Millionen Euro.

Die Komponenten werden ab 2020 am deutschen Hauptsitz der Gesellschaft für Europa und am mexikanischen Standort für die NAFTA-Märkte in Produktion gehen. Der Auftrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2025.

January 24, 2019

