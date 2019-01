Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Software AG von 53 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Unternehmens, die am 31. Januar anstehen, dürften den Ausblick für 2018 erfüllen, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ein schwächerer Umsatz im Bereich DBP sollte von der Stärke bei A&N im vierten Quartal ausgeglichen werden./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 14:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 17:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2GS401