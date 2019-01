BERLIN (Dow Jones)--Der Klimaforscher Ottmar Edenhofer hält den in der Kohlekommission diskutierten Abschaltplan für Kohlekraftwerke in Deutschland für ungeeignet, um das Klima wirksam zu schützen. "Dieser Pfad wird nicht effektiv sein", sagte der Direktor des renommierten Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). "Das ist bestimmt kein Mittel, um das Projekt zu Erfolg zu führen."

Der seit Monaten tagenden Kohlekommission stellt er bislang kein gutes Zeugnis aus. Der an die Öffentlichkeit gelangte Entwurf "ist aus meiner Sicht nicht ausreichend". Der Wissenschaftler kritisierte sowohl eine drohende "Entschädigungsorgie" für Industrie und Stromversorger als auch die Fixiertheit der Umweltverbände auf eine möglichst hohe Zahl an stillzulegenden Kraftwerken.

Edenhofer schlägt der Politik stattdessen die Einführung eines Mindestpreises für den Ausstoß von Kohlendioxid von 35 Euro je Tonne vor. Dadurch würden die Energieerzeuger mit ihren Kohlekraftwerken weniger Geld verdienen und deshalb die Turbinen von sich aus dem Markt nehmen. "Wenn dieser CO2-Preis nicht kommt, werden wir die Reduktionen nicht schaffen", sagte er. Ein weiterer Vorteil eines Mindestpreises liegt für ihn darin, dass den Kraftwerkseigentümern keine Entschädigungen gezahlt werden müssten.

Am Freitag wird die Kohlekommission über den Abschlussbericht diskutieren. Für die Umweltschutzverbände in dem Gremium ist die rasche Abschaltung der Kraftwerke Bedingung für die Zustimmung zu einem Kompromiss. Konkret fordern die Klimaschützer die Abschaltung von Braun- und Steinkohlekraftwerken bis 2022 im Umfang von 12 Gigawatt. "Das ist für uns die unterste Linie", sagte der Präsident des Deutschen Naturschutzringes (DNR), Kai Niebert, in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Greenpeace und dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Das letzte Kohlekraftwerk soll ihrer Ansicht nach hierzulande um das Jahr 2030 abgeklemmt werden.

January 24, 2019

