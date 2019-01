NBT AS ("NBT"), ein Entwickler von großen Windkraftanlagen mit Sitz in Oslo, und Total Eren SA ("Total Eren"), ein führender unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) für erneuerbare Energien mit Sitz in Paris, haben endgültige Finanzierungsvereinbarungen für die erste Phase eines 250-MW-Windprojekts in der Region Kherson in der Ukraine geschlossen. Die Finanzierungsvereinbarung über 155 Millionen Euro wurde auf einer Sondersitzung des Nationalen Investitionsrates der Ukraine in Davos unterzeichnet. Der Baubeginn des Projekts steht unmittelbar bevor.

Das Onshore-Windprojekt, der Windpark Syvash ("Syvash"), wurde vom norwegischen Unternehmen NBT gemeinsam mit Total Eren aus Frankreich entwickelt. Bei voller Kapazität macht Syvash ein Gesamtinvestment von 380 Millionen Euro aus. Syvash wird aus 64 Windturbinen bestehen und auf einem Grundstück von 1.300 Hektar in der südlichen Region Cherson in der Ukraine errichtet. Nach seiner Fertigstellung wird es voraussichtlich das landesweit größte Projekt für erneuerbare Energien sein.

Syvash ist der erste international finanzierte Großwindpark in der Ukraine. Für den Bau der ersten 133-MW-Phase wurde ein A/B Loan (A/B-Darlehen) von bis zu 155 Millionen Euro aufgenommen. Es wird aus einem Darlehen der EBWE in Höhe von 75 Millionen Euro bestehen, während B-Loans von bis zu 75 Millionen Euro gemeinsam vom Green for Growth Fund (GGF) und der Netherlands Development Finance Company (FMO) bereitgestellt werden. Parallel dazu stellt die Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) ein Darlehen von 5 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Windpark Syvash wird nach sehr hohen internationalen Standards gebaut, die den Leistungsstandards (Performance Standards) und Äquator-Prinzipien (Equator Principles) der EBWE entsprechen. Der von Syvash erzeugte Strom wird an das staatliche Unternehmen "Energorynok" den ukrainischen Betreiber des Stromgroßhandelsmarkts verkauft. Nach dem Bau des gesamten Projekts ist eine Produktion von 850 GWh pro Jahr geplant und es wird ausreichend Strom erzeugt, um den Bedarf von rund 100.000 Haushalten in der Gemeinde Rivne in der Ukraine zu decken. Da die CO2-Emissionen voraussichtlich um 470.000 Tonnen pro Jahr sinken werden, ergeben sich zudem positiven Auswirkungen auf die Umwelt.

Der Vertrag über die Planung, Beschaffung und Errichtung (Engineering, Procurement and Construction, EPC) wurde mit PowerChina, einem der größten Kraftwerksbauer weltweit, und der Nordex-Gruppe, einem führenden Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, geschlossen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in wenigen Wochen aufgenommen. Mit dem Projekt sind wirtschaftliche Entwicklung und beträchtliche Steuereinnahmen für die Region Kherson verbunden und es wird selbst nach vollendeter Errichtung noch nachhaltige wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Syvash ist das erste Projekt von Total Eren und NBT in der Ukraine, einem Land mit einem hohen Potenzial für erneuerbare Energiequellen sowie starker lokaler Unterstützung durch die ukrainische Regierung, das Büro des Nationalen Investitionsrates, regionale Behörden und weitere Partner zur Entwicklung des ukrainischen Marktes für erneuerbare Energien.

David Corchia, CEO von Total Eren, führte aus: "Dieser Abschluss ist ein wichtiger Meilenstein für Total Eren, weil wir mit einem Projekt dieser Größenordnung unsere Entwicklungsanstrengungen auf Osteuropa ausdehnen. Wir sind stolz darauf, zusammen mit unserem Partner NBT diese vertrauenswürdigen Kreditgeber unter der Leitung der EBWE mobilisiert zu haben und freuen uns auf den Baubeginn und den Abschluss der zweiten Phase des Projekts. Wir sehen ein gewaltiges Potenzial für die weitere Entwicklung von Total Eren in der Ukraine."

Joar Viken, CEO von NBT, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit unserem strategischen Partner Total Eren in Großwindparks investieren können, die das nachhaltige zukünftige Wachstum der Ukraine fördern. Der 250-MW-Windpark Syvash bildet erst den Anfang unserer Pläne, in den nächsten zwei bis drei Jahren einen erheblichen Teil des Kapitals in unsere große Windprojektpipeline in der Ukraine zu investieren. Vor dem Hintergrund eines besseren Geschäftsklimas in der Ukraine und des Erfolgs dieser internationalen Projektfinanzierung gehen wir davon aus, dass private gewerbliche Einrichtungen und internationale Investoren die Vorteile von Investitionen in der Ukraine erkennen werden. Darüber hinaus sehen wir ein potenzielles Interesse an Green Bonds zur Finanzierung der neuen Windprojektpipeline von NBT in der Ukraine. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung der Ukraine und unseren strategischen Partnern, die unsere Pläne unterstützen, vermehrt in Windenergie in der Ukraine zu investieren."

Über Total Eren

2012 von Pâris Mouratoglou und David Corchia gegründet, hat Total Eren ein umfangreiches und diversifiziertes Portfolio an Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen aufgebaut, das weltweit im Betrieb oder im Bau befindlich Anlagen mit einer installierten Bruttokapazität von mehr als 1.300 MW aufweist. Durch Partnerschaften mit lokalen Projektentwicklern setzt Total Eren derzeit zahlreiche Energieprojekte um. Diese liegen in Ländern und Regionen, in denen erneuerbare Energien eine wirtschaftlich tragfähige Antwort auf den wachsenden Energiebedarf darstellen, etwa Asien-Pazifik, Afrika und Lateinamerika. Ziel ist es, bis 2022 eine weltweit installierte Nettokapazität von mehr als 3 GW zu erreichen. Am 1. Dezember 2017 hat Total S.A, das größte Energieunternehmen, eine indirekte Beteiligung von 23% an Total Eren erworben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.total-eren.com.

Über NBT

NBT AS ist Entwickler und Betreiber von großen Windparks in Schwellenländern. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo (Norwegen). NBT unterhält Niederlassungen in Norwegen, China, Zypern, Schweden, Singapur und der Ukraine. Weitere Informationen finden Sie unter www.nbtas.no.

