Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 3,25 auf 3 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres des Druckmaschinenherstellers am 7. Februar dürften von Produktionsverzögerungen beeinträchtigt sein, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Folge könnte ein Minus von annähernd 100 Millionen Euro bei den freien Mitteln sein. Mit dem chinesischen Vertriebspartner Masterwork als neuem Großaktionär könnte sich indes die bilanzielle Lage von HeidelbergerDruck verbessern./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-24/13:03

ISIN: DE0007314007