Nürnberg (ots) - Zu ihrem 70. Geburtstag zeigt sich die Spielwarenmesse (30.1.-3.2.) zukunftsorientiert: Die Einkäufer und Fachhändler erwarten auf dem 170.000 m² großen Areal der NürnbergMesse veränderte Produktgruppen, informative Sonderschauen und jede Menge Know-how für ihren Geschäftsalltag. Sie treffen auf 2.886 Aussteller aus 68 Ländern, wobei der internationale Anteil im Vorjahresvergleich von 75% auf 76% gestiegen ist.



Pünktlich zur Jubiläumsausgabe hält die neue Produktgruppe Elektronisches Spielzeug Einzug. Sie umfasst Roboter, RC-Spielzeug, virtuelles Spielen und elektronisches Lernspielzeug. Der größte Umzug führt die Bereiche Modelleisenbahnen und Modellbau zusammen. Zudem gilt die Spielwarenmesse mit der Produktgruppe Festartikel, Karneval, Feuerwerk als wichtigster Treffpunkt für alle namhaften Anbieter, weshalb das Segment erweitert wird.



Fachbesucher frischen ihr Branchen-Know-how im Toy Business Forum auf. Nationale und internationale Experten referieren über wechselnde Tagesthemen. Ein neues Besucherangebot sind die LicenseTalks im Toy Business Forum rund um das Thema Lizenzen.



Die drei Trends der Spielwarenmesse werden mit den entsprechenden Produkten in Szene gesetzt: "Ready, Steady, Play!" verbindet Bewegung mit Spaß und animiert Kinder zur Aktivität. Hinter "The WOW Effect" verbirgt sich Spielzeug mit Überraschungseffekt, dessen wahrer Inhalt erst beim Spielen sichtbar wird. Die Produkte rund um den Trend "Toys 4 Kidults" sind echte Hingucker oder Sammelobjekte, die auch die Erwachsenenwelt begeistern.



Als Highlight zum Geburtstag finden sich alle Messeteilnehmer auf dem ToyFestival zusammen - einem lockeren Get-together mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.



Messechef Ernst Kick ist voller Vorfreude: "Mit unseren Aktivitäten zur 70. Spielwarenmesse möchten wir allen Teilnehmern Danke für ihre jahrelange Treue sagen. Gleichzeitig zeigen wir Weitblick und sorgen dafür, dass unsere Qualitätsveranstaltung für eine zukunftsträchtige Branche steht."



