Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Beim ersten Hinhören klang das, was Jair Bolsonaro zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos zu sagen hatte, manchmal überraschend gemäßigt, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Er wolle sein Land für ausländische Investoren öffnen und die Handelsbeziehungen zu anderen Staaten vertiefen, habe der neu gewählte Präsident Brasiliens versprochen, der damit seinen Ruf als Mini-Trump nicht habe bestätigen wollen. Aber schon beim zweiten Hinhören sei klar gewesen, dass Bolsonaro, der lediglich sechs Minuten gesprochen habe, lediglich Floskelhaftes aneinandergereiht habe. Und beim Thema Umweltschutz habe er keine Zweifel daran gelassen, dass seine Regierung "die grüne Lunge der Welt", den Regenwald, stärker wirtschaftlich nutzen wolle. Der Auftritt des als rassistisch und sexistisch geltenden Präsidenten sei also in vielerlei Hinsicht enttäuschend gewesen. ...

