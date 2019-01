Arnsberg (www.fondscheck.de) - Vielen Anlegern wird das Jahr 2018 noch lange im Gedächtnis bleiben - als das Jahr mit der Rückkehr der Volatilität sowie aufgrund der teils zweistelligen Verluste an den Aktienmärkten, so die Experten von Asset Standard.Doch warum sei es an den weltweiten Börsen flächendeckend bergab gegangen? Gründe dafür habe es viele gegeben. Unter anderen geopolitische Gründe, wie die Abschottung der USA vom Rest der Welt, aber auch geldpolitische, wie die Abkehr von der expansiven Geldpolitik, ebenfalls schwerpunktmäßig in den USA. Hinzugekommen seien in Europa die nicht enden wollenden Brexit-Verhandlungen, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich und der Haushaltstreit zwischen der EU und Italien. Die genannten Risikofaktoren hätten - vor allem in der zweiten Jahreshälfte - für sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen bei Unternehmen und damit einhergehenden schwächeren Konjunkturprognosen gesorgt. ...

