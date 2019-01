Der Startup-Investor Rocket Internet ist einem Medienbericht zufolge an einer Beteiligung an dem Fernreiseanbieter Flixbus interessiert. Rocket-Chef Oliver Samwer habe ein Auge auf das Münchener Unternehmen geworfen, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag.

Weder Rocket Internet noch Flixbus äußerten sich zunächst dazu. In der Anfangsphase von Flixbus soll Samwer noch abgewunken haben. Mittlerweile sind die grünen Busse überall auf europäischen Straßen und auch im Westen der USA unterwegs. Zudem bietet das Unternehmen Zugfahrten an./elm/fba

