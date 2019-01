Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die europäischen Telekommunikationsunternehmen dürften uneinheitliche Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nach der schwachen Performance der Sektorwerte im vergangenen Jahr seien die Erwartungen allerdings nicht allzu hoch. Der Anlegerfokus dürfte auf den Investitionen und den Wettbewerbsbedingungen in diversen Kernmärkten liegen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-01-24/13:12

ISIN: FR0000133308