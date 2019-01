(shareribs.com) London 24.01.2019 - An der London Metal Exchange kommt es am Donnerstag zu Kursverlusten. Der festere US-Dollar belastet die Notierungen. Hinzu kommt das erwartete Ende der US-Sanktionen gegen den Aluminiumproduzenten Rusal. Die anhaltenden Konjunktursorgen stützen den US-Dollar, was gleichzeitig die Metallpreise belastet. Der Dollarindex klettert um 0,3 Prozent auf 96,396 USD. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...