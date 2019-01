Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Investoren sollten sich nicht zu stark auf die Zahlen des vierten Quartals fokussieren, da sich der Softwarekonzern in einer schwierigen Phase beim Übergang zu mehr Cloud-Aktivitäten befinde, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rät, mehr auf das Positive im Gesamtbild zu achten. Die Wende sei 2019 und darüber hinaus zu erwarten./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-24/13:24

ISIN: DE0007164600