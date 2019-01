Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Drei Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen teilen sich den Jackpot der Lottoziehung von Mittwoch, 23. Januar, in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro. Dazu reichten sogar "Sechs Richtige" allein: Die Gewinnklasse 1, für die "Sechs Richtige plus Superzahl" notwendig sind, war zwölf Ziehungen in Folge nicht getroffen worden. Daher stand am Mittwoch die garantierte Ausschüttung an. Und da auch dieses Mal niemand die höchste Klasse erzielte, wanderte der Jackpot in die darunterliegende - mit den Gewinnzahlen 6-7-33-35-37-42 wurden die drei Tipper zu Multimillionären.



Gewinner gefunden



Mit "Sechs Richtigen" knackten drei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen am Mittwoch (23. Januar 2019) den Lotto-Jackpot und wurden zu 10-fachen Multi-Millionären. Die Gewinnsumme in der zweiten Gewinnklasse beläuft sich auf 10.735.892,80 Euro.



Mehrfachgewinne



Der Nordrhein-Westfale, der seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Gütersloh abgegeben hatte, hatte dabei sogar noch zusätzliches Glück: Da er mit einem sogenannten System 009, bei dem statt sechs insgesamt neun Zahlen auf dem Spielschein angekreuzt werden, an dieser Ziehung teilnahm, erzielte er genau 84 Einzelgewinne. Der Glückspilz traf nicht nur die Gewinnklasse 2, sondern noch viele weitere. Damit aber nicht genug: Auch bei den Zusatzlotterien konnte der erste Lotto-Millionär des Jahres 2019 aus Nordrhein-Westfalen weitere Gewinne erzielen: Bei Spiel 77 war es die Gewinnklasse 7 und bei SUPER 6 der sechste Gewinnrang. Der Gesamtgewinn des Spielauftrags lautet somit 10.830.615,00 Euro - rund 100.000 Euro mehr, als die beiden anderen.



"Der Nordrhein-Westfale kann jetzt in aller Ruhe abwarten, sofern er dies möchte. Da er seinen Tipp mit der WestLotto-Karte gespielt hat, ist uns der Name bereits bekannt. Sofern sich der Gewinner nicht selbst meldet, werden wir auf ihn zugehen", erklärt WestLotto-Sprecher Axel Weber.



Garantierte Jackpotausschüttung



Dieser Mittwoch war etwas Besonderes: Zwölf Lotto-Ziehungen lang hatte niemand den Jackpot geknackt. In der 13. war daher laut Spielregeln die garantierte Ausschüttung vorgesehen. Wenn dann niemand die Gewinnklasse 1 trifft, wandert der Jackpot in die nächstniedrigere besetzte Klasse. Und das war jetzt der Fall. In der mehr als 60-Jährigen Geschichte von LOTTO 6aus49 ist das damit erst zum dritten Mal vorgekommen. Davor gab es garantierte Jackpotausschüttungen im Mai und September 2016, wo ebenfalls Nordrhein-Westfalen gewinnen konnten.



OTS: WestLotto newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62773 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62773.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG Axel Weber Tel.: 0251-7006-1341 Fax: 0251-7006-1399 E-Mail: axel.weber@westlotto.com