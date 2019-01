Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Unter den europäischen Luxusunternehmen, die ihre Umsatzzahlen bereits vorgelegt hätten, sei der Modekonzern ein positiver Ausreißer gewesen, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten hätten recht unspektakuläre Erlöse gemeldet oder enttäuscht. Hugo Boss sei indes auf dem richtigen Weg./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-24/13:35

ISIN: DE000A1PHFF7