Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,55 Euro belassen. Die Kennziffern dürften etwas schwächer als in den beiden Vorquartalen ausfallen, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelzufluss durch den Einstieg des chinesischen Investors Masterwork Group dürfte dürfte zur Schuldentilgung verwendet werden und damit die Zinslast des Druckmaschinen-Herstellers erheblich verringern./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-24/13:38

ISIN: DE0007314007