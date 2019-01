Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: FinLab AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FinLab AG Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.01.2019 Kursziel: 30,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Preview: FinLab-Zahlen könnten für positive Überraschung sorgen FinLab hat gestern eine Finanzierungsrunde zu ihrer Beteiligung ICONIQLAB bekannt gegeben. Wir haben dies zum Anlass genommen, um uns mit Herrn Rodriguez (CFO) über die jüngsten Entwicklungen auszutauschen und einen Ausblick auf die anstehenden Geschäftszahlen abzugeben. Volatilität der Krypto-Currencies trifft FinLab u.E. nicht: Mit der gestrigen Finanzierungsrunde, in deren Rahmen sich auch FinLab in siebenstelliger Höhe stärker bei ICONIQLAB engagiert hat, baut das Unternehmen seine Beteiligungen im Blockchain/Krypto-Segment weiter aus. Im Hinblick auf den Wertbeitrag zu unserer NAV-Schätzung ist das Blockchain-Exposure (CASHLINK, ICONIQLAB, Galaxy Digital) des Konzerns jedoch weiterhin unwesentlich (<5%). Das größte Projekt ist der gemeinsam mit Block.one (EOS.io) gegründete Blockchain-Fonds. Hier gelang es FinLab, die von ihr vereinnahmte Management-Fee von 1,5% an das "comitted capital" (ca. 70 Mio. Euro) zu binden. Die Volatilität der Krypto-Märkte sollte sie daher zunächst nicht berühren. In 2019 wird die Fee erstmalig ganzjährig vereinnahmt, womit auch der Anteil wiederkehrender Erlöse der Gesellschaft deutlich erhöht wird. Nur leicht rückläufige AuMs auf Ebene der Patriarch: Leicht positiv überraschen könnte die Entwicklung der eigenen Vermögensverwaltungstochter Patriarch. Für diese gehen wir bedingt durch die Akquirierung größerer Tickets zum Jahresende von lediglich um ca. 11 Mio. Euro gesunkenen Anlagevolumen aus. Die Managementvergütung, die von FinLab strategisch v.a. zur Deckung eines Großteils der Fixkostenbasis genutzt wird, dürfte damit für 2018 bei mindestens 400 Tsd. Euro liegen. Deposit Solutions (DS) setzt Expansion fort: Ende 2018 hat DS in einem Artikel der Börsen-Zeitung über Expansionspläne in die USA informiert. Noch vor dem Markteintritt in die USA wurde jetzt eine Schweizer Lösung gelauncht. Die Schweiz ist u.E. für DS ein interessanter Markt. Laut dem Global Wealth Report der Allianz ist das Pro-Kopf Geldvermögen nirgendwo auf der Welt größer. Für 2018 sollte die Neubewertung aus der letzten Finanzierungsrunde und der Cash-Zufluss (ca. 10 Mio. Euro) durch den Teil Exit zu positiven Sondereffekten führen. Heliad-Entwicklung belastet NAV weiter: Unzufriedenstellend verlief hingegen die jüngste Entwicklung der Heliad-Beteiligung. Deren Aktie verlor in den letzten 3 Monaten knapp 28,5% ihres Kurswertes. Dazu hat die schlechte Kursentwicklung der börsennotierten Beteiligungen maßgeblich beigetragen. In der Ermittlung des NAVs haben wir den Potenzial-Wertansatz der Beteiligung daher auf 40,0 Mio. Euro (zuvor: 61,2 Mio. Euro) reduziert. Fazit: Den zuletzt starken Kursrücksetzer halten wir für übertrieben. Der Anteil an Deposit Solutions (7,7%) und der über die Heliad gehaltene Anteil an der FinTech Group durchgerechnet ca. 5,0%) dürften bereits einen Großteil der aktuellen Marktkapitalisierung abbilden. Nach Anpassung unserer NAV-Schätzung ergibt sich ein neues Kursziel von 30,00 Euro (zuvor: 34,20 Euro) bei unverändertem Rating "Kaufen". +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17501.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

