Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Quartalszahlen von 19 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen einer voraussichtlich geringeren Nachfrage nach den Produkten des Industriekonzerns habe er die Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) reduziert, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rückenwind könne es vom Joint Venture mit Tata Steel im Stahlgeschäft geben sowie von einer Aufspaltung des Konglomerats ThyssenKrupp in zwei Aktiengesellschaften./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-24/14:00

ISIN: DE0007500001