Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach Eckdaten für 2018 auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Umsatz sei minimal hinter seinen Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anbieter von Tiernahrung bleibe aber im Hinblick auf das Umsatzwachstum attraktiv. Dagegen leide die Margenentwicklung unter den Investitionen des Unternehmens in verschiedene Felder./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 08:46 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-24/14:09

ISIN: DE0005111702