Berlin (www.fondscheck.de) - Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat die Quirin Privatbank (www.quirinprivatbank.de) die Position des Leiters Privatkundengeschäft neu besetzt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab Anfang März 2019 verantwortet Dr. Christian Ohswald den Bereich. Ohswald, der zuletzt als Vorstandsvorsitzender und Leiter Wealth Management für die Deutsche Bank Österreich tätig war, zeichnet zukünftig für das Privatkundengeschäft der unabhängig beratenden Bank verantwortlich - der Schwerpunkt soll dabei auf dem weiteren Wachstum liegen. Er berichtet an den Vorstandsvorsitzenden, Karl Matthäus Schmidt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...