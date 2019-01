Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktien auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Die am 31. Januar anstehenden Jahreszahlen des Pharmakonzerns dürften den Konsenserwartungen weitgehend entsprechen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher dürfte der Ausblick im Zentrum stehen. Roche könne wohl trotz einiger Widrigkeiten den Umsatz im laufenden Jahr steigern und die Margen halten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-24/14:10

ISIN: CH0012032048