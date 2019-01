Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet die Höhe seiner Leitzinsen unverändert gelassen und zudem die Prognosen für die Entwicklung von Leitzinsen und Anleihebeständen bestätigt. Nach Mitteilung der EZB bleiben der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Einlagensatz bei minus 0,40 Prozent.

Die EZB erwartet wie zuvor, dass die Leitzinsen mindestens über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, damit eine anhaltende, fortgesetzte und nachhaltige Annäherung der Inflation an ein Niveau von unter, aber nahe 2 Prozent auf mittlere Sicht sichergestellt wird.

Außerdem geht sie davon aus, dass die Erlöse von im Rahmen des Ankaufprogramms APP fällig gewordenen Anleihen für längere Zeit nach der ersten Zinserhöhung angelegt werden - in jedem Falle aber so lange wie erforderlich. Damit will sie für günstige Liquiditätsbedingungen und eine umfangreiche geldpolitische Akkommodation sorgen.

EZB-Präsident Mario Draghi wird die Beschlüsse in einer gegen 14.30 Uhr beginnenden Pressekonferenz erläutern. Beobachter hoffen vor allem auf Hinweise dazu, wie die Zentralbank angesichts schwacher Konjunktur- und Umfragedaten die Wachstumsaussichten einschätzt. Auch Äußerungen des EZB-Präsidenten zur Wahrscheinlichkeit eines neuen sehr langfristigen Refinanzierungsgeschäfts wären willkommen.

