- Mit rund 150 Konzerten ist das Rheingau Musik Festival eines der größten in Europa - Das Rheingau Musik Festival fährt jetzt SKODA - Modellpräsentationen an einzigartigen Spielstätten - Die 32. Spielzeit des Rheingau Musik Festivals beginnt am 22. Juni und endet am 31. August 2019



SKODA tritt 2019 als Co-Sponsor und exklusiver Fahrzeugpartner beim Rheingau Musik Festival auf. Seit seiner Premiere 1987 eroberte das Rheingau Musik Festival zunächst die Region, dann die Republik. Heute ist es über die Landesgrenzen hinaus eine viel beachtete kulturelle Größe. Zu den rund 150 Konzerten internationaler Künstler werden 115.000 Zuschauer erwartet. SKODA mobilisiert sowohl Organisatoren als auch die Stars der Musikszene mit einer umfangreichen Fahrzeugflotte. Darüber hinaus treten aktuelle Modelle der Marke bei den Konzertveranstaltungen prominent ins Rampenlicht.



Mit der offiziellen Bekanntgabe des Gesamtprogramms des Rheingau Musik Festivals am heutigen Donnerstag startet der Vorverkauf. Der Veranstalter erwartet erneut einen Ansturm der Musikliebhaber auf die Karten. Die Spielstätten erstrecken sich über die gesamte Region - von Frankfurt über Wiesbaden durch den Rheingau bis ins Mittelrheintal. Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg und Schloss Vollrads prägen den einzigartigen Charme des Festivals ebenso wie die Verwandlung pittoresker Kirchen und Weingüter in Konzertbühnen.



Die dezentralen Aufführungsorte bedingen relativ weite Wege. SKODA sorgt mit dem richtigen Modell für die komfortable Anreise der Organisatoren und Künstler und unterstützt das Veranstaltungsteam ganzjährig mit einer wechselnden Fahrzeugflotte. Als VIP-Shuttles setzt SKODA elegante SUPERB-Limousinen ein, die sich mit ihrer ausdrucksstarken Formensprache perfekt ins Bild am roten Teppich einfügen. Als weitere Fahrzeuge stehen dem Veranstalter unter anderem mehrere SKODA KODIAQ zur Verfügung. Das große SUV bietet, typisch SKODA, einen für sein Segment überdurchschnittlich großen Innenraum. Sowohl das Topmodell SUPERB als auch der KODIAQ zeichnen sich wie die gesamte SKODA Modellpalette durch wichtige Sicherheitsfeatures wie den Frontradarassistenten inklusive City-Notbremsfunktion aus - je nach Modell inklusive Personenerkennung.



Vor den imposanten Kulissen von Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads sowie dem Wiesbadener Kurhaus haben Konzertbesucher Gelegenheit, die aktuellen SKODA Modelle im Rahmen einer Roadshow zu erleben. Unter anderem können Besucher dabei die großzügigen SUV KAROQ und KODIAQ sowie das neue Kompaktmodell SCALA kennenlernen.



