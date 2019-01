Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hella von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Auf einer Investorenveranstaltung mit hochrangigen Managern habe sich der auf Lichttechnik spezialisierte Autozulieferer mittelfristig zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht sei jedoch ein vorsichtiger Ton angestimmt worden. In Anbetracht der gegenwärtigen Marktbedingungen kürzte der Experte seine Schätzungen./hosmra/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 05:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-01-24/14:31

ISIN: DE000A13SX22