Unter den zehn wertvollsten Marken in dem Sektor

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Unternehmen für Informationstechnologie-, Beratungs- und Geschäftsprozessdienste, wurde in einer von Brand Finance, der weltweit führenden Firma für Markenbewertung, durchgeführten Studie als die am drittschnellsten wachsende globale Marke für IT-Dienste 2019 eingestuft. Wipro ist auch unter den zehn wertvollsten Marken weltweit im Sektor IT-Dienste.

Laut dem Jahresbericht von Brand Finance für 2019, in dem 15 in dem Segment führende Marken genannt sind, hat Wipro insgesamt einen Markenwert von 4,002 Milliarden USD, eine Steigerung um 25 im Jahr, und ist somit eine der stärksten Marken in der Kategorie mit einer Markenbewertung von AA+.

Brand Finance bemerkte in seiner offiziellen Pressemitteilung, dass die signifikanten Investitionen von Wipro in Ressourcen für die digitale Transformation, Nischenübernahmen sowie eine aktuelle Erneuerung der Marke diese zur am drittschnellsten wachsenden Marke in dem Segment gemacht haben.

In dem Bericht werden Markenwert und Markenstärke der 5.000 größten Marken der Welt in 38 Sektoren analysiert. Daraus wird dann eine Liste der wertvollsten Marken der Welt erstellt. Die Markenstärke wird durch den Vergleich markenbezogener Metriken mit der Konkurrenz ermittelt. Sie wird daraufhin zur Feststellung eines geeigneten Stroms der prognostizierten Lizenzgebühren aus der Marke genutzt, die auf einen Kapitalwert abgezogen wird, dem Markenwert.

Milan Rao, President Marketing, Innovation Technology und Global Head Manufacturing and Communications, sagte: "Wir freuen uns, dass wir als eine der am schnellsten wachsenden Marken in der weltweiten IT-Welt anerkannt wurden. Diese Anerkennung ist Zeugnis unserer reichhaltigen Tradition mit Technologien, von nachhaltigen Investitionen in den Aufbau von Ressourcen für digitale Transformation sowie unserer umfassenden Expertise mit dem Bereich und in der Beratung. Damit konnten wir bleibenden Wert schaffen und uns zum bewährten Partner für unsere Kunden entwickeln. Wir verstärken unser Ökosystem der Innovationen und unsere Ressourcen für das digitale Zeitalter jetzt weiter und sind zuversichtlich, dass unser Markenwert immer stärker werden wird."

Im Mai 2017 präsentierte Wipro eine neue Markenidentität, mit der das Unternehmen seine Position als bewährter Partner bei digitalen Transformationen für die Kunden bestärken konnte. Es liefert in globalem Maßstab neue Technologien wie Digital, Cloud, Cybersicherheit, Hyperautomatisierung, Analysen und Produktengineering. Mit seinen immer vielfältigeren Ressourcen weltweit engagiert sich Wipro für die Entwicklung eines weltweiten Ökosystems der Innovationen. Mit der neuen Markenidentität wird der Ansatz von Wipro unterstrichen, neue Einblicke aus verschiedenen Branchen und Technologien zu kombinieren, um den Geschäftswert für unsere Kunden zu maximieren.

In den letzten paar Monaten hat Wipro zusammen mit seinen prominentesten Kunden eine ganze Reihe von Kampagnen gestartet BetheNew und Outperform. with Wipro. So konnten Erfolgsgeschichten präsentiert und aufgezeigt werden, wie die Angebote von Wipro den Kunden in einer immer stärker digitalisierten Welt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Im September 2018 organisierte das Unternehmen die 13. Ausgabe seines jährlichen Laufs "Spirit of Wipro". Mehrere Tausend Mitarbeiter sowie deren Freunde und Verwandte, Ehemalige, Kunden, Partner und Händler aus 125 Städten in 34 Ländern nahmen daran teil.

Im vergangenen Jahr wurde Wipro im siebten Jahr in Folge vom Ethisphere Institute als eines der weltweit am meisten an ethischen Grundsätzen orientierten Unternehmen ("World's Most Ethical Company") anerkannt sowie im neunten Jahr in Folge zum Mitglied des weltweiten Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) 2018 gewählt.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führender internationaler Serviceanbieter für Informationstechnologien, Beratung und Geschäftsprozesse. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 170.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190124005428/de/

Contacts:

Subhashini Pattabhiraman

Wipro Limited

subhashini.pattabhiraman@wipro.com