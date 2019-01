Musikalische Würdigung des 50. Jubiläums der Apollo-Missionen angekündigt

In diesem Jahr umfasste das WEF eine seltene Podiumsdiskussion, die eine Brücke zwischen Astronomie und Musik schlug. Weltweite CEOs und internationale Medien hatten die Gelegenheit, von Dr. Brian May, Jean-Michel Jarre und Dr. Garik Israelian mehr über STARMUS und die besondere Verbindung zwischen Wissenschaft und Musik zu erfahren. Flankiert von einer Gruppe renommierter Wissenschaftler, Astronauten und Nobelpreisträger präsentierte Jean-Michel Jarre seine bahnbrechende Hommage an die Apollo-Missionen anlässlich des 50. Jubiläums.

WEF panel for STARMUS, Michel Mayor, Jean-Michel Jarre, Garik Israelian, and moderator Marco Larsen engage with the Davos audience.

Das hochkarätig besetzte Podium bestand aus dem Schweizer Astronauten Claude Nicollier, Garik Israelian, Brian May und Michel Mayor. (Besonderer Dank gilt der Unterstützung von Kaspersky Labs und dem Sponsor der Stephen Hawking Medal for Science Communication, Omega.)

Die Veranstaltung zog viele CEOs und Musikfans aus aller Welt an, die aufgrund des Weltwirtschaftsforums in Davos waren, um von der neuen musikalischen Hommage an das 50. Jubiläum der Apollo-Missionen von Jean-Michel Jarre zu erfahren.

"Erstmals wird die von Dr. Garik Israelian entwickelten ‚Star Sounds'-Bibliothek in die komponierte Musik aufgenommen. Obwohl es sich um ein relativ unbekanntes Phänomen handelt, ist es zweifellos echt. Ich freue mich, die realen Geräusche von Planeten und Sternen in diese bahnbrechende Ode an die Apollo-Missionen einzubeziehen", so Jean-Michel Jarre.

Vom 24. bis 29. Juni 2019 kommen Fans aus aller Welt nach Zürich, um STARMUS V zu feiern das weltweit bedeutendste Wissenschafts- und Kunstfestival. In diesem Jahr dürfte aufgrund des 50.Jahrestags der Mondlandungen, einem der wichtigsten Meilensteine der Wissenschaft, das bislang wichtigste Programm stattfinden. Anlässlich von STARMUS V findet zudem eine besondere Feier mit Bekanntgabe der Gewinner der Stephen Hawking Medal for Science Communication 2019 statt, die von Omega und Kaspersky Labs unterstützt wird.

Jean-Michel Jarre gibt ein Solokonzert mit "Sternenklängen", die auf der Welt noch nie zu hören waren. Neben dem Astronauten Michael Collins, der eine Keynote hält, wird STARMUS V ein vom STARMUS-Board persönlich ausgewähltes, beeindruckendes Line-Up von Moderatoren aufbieten (Stephen Hawking posthum, May-Brit Moser, Elizabeth Blackburn, Linda Buck,Brian May, Peter Gabriel, Richard Dawkins, Alexei Leonov, Jill Tarter, Robert Williams, David Eicher, Emmanuelle Charpentier und Gründer Garik Israelian). Das Festival STARMUS V 2019 präsentiert zudem sieben ursprüngliche Besatzungsmitglieder der Apollo-Mission, Wissenschaftslegende und Champion Bill Nye sowie die Rockstars Brian May, Brian Eno, Steve Vai und Rick Wakeman.

Und als besondere Hommage an die Apollo-Missionen und diejenigen, die sie ermöglicht haben, wird Hans Zimmer ein ganz besonderes Konzert geben "Once Upon a Time on The Moon".

Dem Gründer von STARMUS, Garik Israelian, zufolge, soll das Festival 2019 unbequeme Fragen über unseren Platz im Universum an einem zentralen Punkt der Menschheitsgeschichte stellen: "Die Bedeutung von STARMUS V ist nicht zu unterschätzen. In einer Zeit, in der sich die Welt in den Isolationismus zurückzieht, ist Zusammenarbeit erforderlich, um die Ideen, Beweise und Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind und auf einzigartige Weise auseinandersetzen strategisch sichtbar zu machen. Wir glauben, dass die größten und besten Errungenschaften der Menschheit aus dieser wissenschaftlichen Zusammenarbeit hervorgehen."

STARMUS V wird zwölf Nobelpreisträger sowie Koryphäen aus der Kunst- und Musikwelt auf der Bühne begrüßen: Sechs Tage mit Diskussionen, Debatten und Engagement quer durch die Wissenschaft, von der Mikrobiologie und Biochemie über die Astrophysik bis hin zur Neurowissenschaft. Das Programm 2019 wird einige der intelligentesten, kreativsten und künstlerischsten Menschen des Planeten versammeln.

Weitere Redner sind Sir Martin Rees, Brian Cox, Emmanuelle Charpentier und Helen Sharman.

Tickets sind nun offiziell im Verkauf und unter folgendem Link erhältlich: www.starmus.com.

OMEGA ist ein renommierter Schweizer Uhrenhersteller und Mitglied der Swatch Group AG. Seit der Gründung im Jahr 1848 steht die Marke für Exzellenz, Innovation und Präzision sowie Pioniergeist, der sich in der Zeitnahme im Sport, der Erforschung der Ozeane wie auch des Weltalls zeigt. Seit 1965 wurde die OMEGA Speedmaster bei jeder bemannten Mission der NASA getragen, darunter allen sechs Mondlandungen.

Kaspersky Lab ist ein global agierendes Cybersicherheitsunternehmen, das seit über 21 Jahren auf dem Markt tätig ist. Die tiefgreifende Threat Intelligence sowie Sicherheitsexpertise von Kaspersky Lab ist Basis für Sicherheitslösungen und -services der nächsten Generation zum Schutz von Unternehmen, kritischen Infrastrukturen, staatlichen Einrichtungen sowie Privatanwendern weltweit. Das umfassende Sicherheitsportfolio des Unternehmens beinhaltet führenden Endpoint-Schutz sowie eine Reihe spezialisierter Sicherheitslösungen und -services zur Verteidigung vor komplexen und aufkommenden Cyberbedrohungen. Mehr als 400 Millionen Nutzer von den Technologien von Kaspersky Lab geschützt und wir helfen 270.000 Unternehmenskunden beim Schutz dessen, was für sie an erster Stelle steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaspersky.com.

