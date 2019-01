Der DAX hat sich in dieser Woche immer mal wieder etwas wackelig gezeigt. Woher könnten Impulse kommen?



Bisher hält die Marke von 11.000 Punkten sogar recht komfortabel, doch was könnte den Leitindex nachhaltig deutlich darüber klettern lassen? Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory über Unternehmenszahlen, politische Baustellen und einen Markt, der sich mittlerweile an vieles gewöhnt hat. Mehr dazu im Interview mit Moderatorin Viola Grebe