DGAP-Media / 2019-01-24 / 14:17 · Jobsuchmaschine Adzuna untersucht die Meisterprämien in deutschen Bundesländern · Berlin und Brandenburg unterstützen die Gründung nach dem Meistertitel am stärksten · In Niedersachsen und Bremen gibt es am meisten Geld für den Meister-Abschluss In Deutschland gibt es große regionale Unterschiede in der finanziellen Unterstützung von Absolventen einer Meister-Lehre sowie bei der Existenzgründung. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Jobsuchmaschine Adzuna www.adzuna.de [1]. Diese hat die staatlichen Prämien für den Abschluss der Meisterprüfung sowie für die Existenzgründung aller Bundesländer miteinander verglichen. Für die Analyse wurden primär die Webseiten der Wirtschaftsministerien, Handwerkskammern sowie Landesbanken der Bundesländer herangezogen. In Berlin lohnt sich die Existenzgründung am meisten Für die Selbstständigkeit mit einem eigenen Betrieb können Meister in Berlin durch die Meistergründungsprämie bis zu 15.000 Euro beantragen. Das ist der höchste Wert der Analyse. Der Zuschuss gliedert sich dabei in zwei Zahlungen: 8.000 Euro als Startkapital und nach drei Jahren zusätzlich 5.000 Euro für die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters oder Azubis. Sofern es sich dabei um eine Frau handelt, erhöht sich der Betrag sogar nochmal um 2.000 Euro. Im benachbarten Brandenburg ist die Prämie ebenfalls zweigeteilt: 8.700 Euro gibt es zum Start und 3.300 Euro für die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters. Auch in Sachsen-Anhalt können Meister ihre Selbstständigkeit vom Staat mit einer Einmalzahlung von 10.000 Euro bezuschussen lassen. Etwas weniger bekommen Meister in Nordrhein-Westfalen: Die Gründungsprämie beträgt dort 7.500 Euro. Von allen fünf Bundesländern, die die Selbständigkeit von Meistern unterstützen, zahlt Rheinland-Pfalz am wenigsten: Nur 2.500 Euro gibt es dort. Zwölf Bundesländer zahlen Prämien für bestandene Meisterprüfungen Insgesamt 12 der 16 Bundesländern loben eine Prämie für den erfolgreichen Abschluss einer Meisterprämie aus. Am meisten Geld gibt es für den Meistertitel in Bremen und Niedersachsen: 4.000 Euro Bonus zahlt der Staat für die bestandene Prüfung. Deutlich weniger gibt es mit 1.500 Euro in Bayern und in Brandenburg. Weitere sieben Bundesländer locken mit einem Bonus von 1.000 Euro. Darunter auch Thüringen, wo jedoch nur der Jahrgangsbeste des Gewerks diese Prämie erhält. Nur in Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es keine monetären Anreize für das Ablegen der Meisterprüfung. So kann es insbesondere für Berliner von Vorteil sein, vor der Meisterprüfung in das nahegelegene Brandenburg umzuziehen. Sachsen-Anhalt plant bis Mitte 2019 zusätzlich zu der Aufstiegsfortbildungs-Prämie zur Existenzgründung einen Meisterbonus in Höhe von 1.500 Euro einzuführen. Die kompletten Ergebnisse finden Sie unter: www.adzuna.de/blog/2019/01/21/meisterpraemie [2] Über Adzuna Adzuna (www.adzuna.de [1]) versteht sich als erste Anlaufstelle, um sich nach einer neuen beruflichen Position umzusehen. Im Unterschied zu herkömmlichen Stellenportalen ist Adzuna eine Jobsuchmaschine, die Nutzern ermöglicht, mit nur einer Suchanfrage auf hunderttausende Stellenangebote von über 300 verschiedenen Jobbörsen alleine in Deutschland zuzugreifen anstatt mühselig einzelne Seiten zu besuchen. Weltweit nutzen mehr als neun Millionen Menschen in 16 Ländern Adzuna für ihren beruflichen Aufstieg. Adzuna ist ein Angebot von Adhunter Ltd., einem britischen Internetunternehmen, das durch innovative Technologien eine intelligentere Jobsuche gestalten will. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz | lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com | +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Adzuna 2019-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 769215 2019-01-24 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9febb64034025d8e23722bff1a93c862&application_id=769215&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0a4a3e872f6304b067472905c6fddc0d&application_id=769215&site_id=vwd&application_name=news

