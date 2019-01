München (ots) - Wenn Ingrid Steeger inmitten ihrer schrägen Comedy-Familie bei "Klimbim" lasziv hauchte: "Dann mach ich mir 'nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar!", hing Fernsehdeutschland nicht nur an ihren knallroten Lippen ... Am 31. Januar tritt die "Klimbim"-Legende bei "Wer weiß denn sowas?" gegen den ehemaligen "7 Tage - 7 Köpfe"-Moderator und Schauspieler Jochen Busse zum fröhlichen Raten an.



Zum Wochenstart wollen die "Tagesschau"-Sprecher Jo Brauner und Judith Rakers an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton beweisen, dass sie sich nicht nur mit den Nachrichten aus aller Welt bestens auskennen.



Die TNT-"Ponyhof"-Moderatorinnen Annie Hoffmann und Jeannine Michaelsen machen nicht nur eine lustige Comedy-Show, sondern legen sich am Dienstag auch beim Erraten der richtigen Antworten auf Fragen aus zwölf Kategorien mächtig ins Zeug.



Zwei Leichtathleten streben zur Wochenmitte nach Höchstleistungen im Quizzen: Der amtierende Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko tritt gegen Gina Lückenkemper an, die sich im letzten Jahr in Berlin ihren Traum von einer EM-Medaille über den 100-Meter-Sprint erfüllt hat. Sie jagte in 10,98 Sekunden zu Silber. Wie schnell wird sie beim Raten sein?



Und zum Wochenausklang grübeln die beiden "GZSZ"-Schauspieler Chryssanthi Kavazi und Jörn Schlönvoigt über interessante Fragen, die ihnen Moderator Kai Pflaume stellt. Welche Antwort mag die richtige sein?



Paare, die sich über eine Partneragentur im Internet kennengelernt haben, ...?



a) heiraten schneller b) bekommen später Kinder c) brauchen länger, um sich zu verlieben



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. Januar bis 1. Februar 2019 im Überblick:



Montag, 28. Januar - die "Tagesschau"-Sprecher Jo Brauner und Judith Rakers Dienstag, 29. Januar - die TNT-"Ponyhof"-Moderatorinnen Annie Hoffmann und Jeannine Michaelsen Mittwoch, 30. Januar - die Leichtathleten Mateusz Przybylko und Gina Lückenkemper Donnerstag, 31. Januar - die "Klimbim"-Legende Ingrid Steeger und der Kabarettist Jochen Busse Freitag, 1. Februar - die "GZSZ"-Schauspieler Chryssanthi Kavazi und Jörn Schlönvoigt



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas



