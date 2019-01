In den USA zeigt sich der Arbeitsmarkt trotz der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden in einer ungewöhnlich robusten Verfassung. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den tiefsten Stand seit etwa 50 Jahren gesunken.

Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, fiel die Zahl der Anträge um 13 000 auf 199 000. Dies ist das niedrigste Niveau seit 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 218 000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 5500 auf 215 000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

19. Jan 19 199 -13 215,00 -5,50

12. Jan 19 212 -4 220,50 -1,25

05. Jan 19 216 -17 221,75 2,50

29. Dez 18 233 12 219,25 0,00°

(Angaben in Tsd)

