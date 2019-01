Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Internationales Campusleben, individuelle Förderung, Raum für persönliche Entwicklung und Ausbau der Fremdsprachenkenntnisse - vieles spricht für einen Internatsaufenthalt im Ausland. Vom 29. Januar bis 2. Februar können sich Interessenten bei Vertretern renommierter Boardings Schools in München, Frankfurt, Hamburg und Köln über das Leben uns Lernen vor Ort informieren.



Auf den vier deutschlandweiten Veranstaltungen geben die Gäste aus dem Ausland gemeinsam mit den Bildungsexperten der gemeinnützigen Carl Duisberg Centren Einblicke in die verschiedenen Schulsysteme, den Tagesablauf auf dem Campus und die Betreuung vor Ort.



Interessierte haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den internationalen Gästen ins Gespräch zu kommen. Termine und Anmeldung online unter www.carl-duisberg-internate-im-ausland.de oder bei: Carl Duisberg Centren, Internationale Schulprogramme, Mirjam Auweiler, Hansaring 49-51, 50670 Köln, Tel.: 0221/16 26-201, E-Mail: mirjam.auweiler@cdc.de.



OTS: Carl Duisberg Centren newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105906 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105906.rss2



Pressekontakt: Carl Duisberg Centren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Anja Thiede Hansaring 49-51, 50670 Köln Tel. 0221/1626-261 E-Mail: anja.thiede@cdc.de Internet: http://www.cdc.de/index.php?id=175 Xing: www.xing.com/profile/Anja_Thiede2